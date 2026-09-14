YASunidos anuncia que llevará a instancias internacionales sanciones por consulta del Yasuní

YASunidos cuestionó la decisión de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional de inadmitir una acción extraordinaria de protección presentada contra una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).





Según el colectivo, la sentencia cuestionada impuso una sanción de USD 18.000 a dos de sus integrantes, quienes participaron como promotores de la consulta popular del Yasuní de 2023.





La organización afirmó que, de las nueve agrupaciones que hicieron campaña durante la consulta, siete ya han sido sancionadas por el TCE bajo el mismo criterio y que existen otras causas similares en trámite.





YASunidos sostuvo que la Corte Constitucional tenía la posibilidad de revisar estas actuaciones y cuestionó que la acción no fuera admitida por los jueces Jorge Benavides Ordóñez, Richard Ortiz Ortiz y José Luis Terán Suárez.





El colectivo anunció que llevará el caso a instancias internacionales y afirmó que continuará exigiendo el cumplimiento de la voluntad expresada en la consulta popular sobre el Yasuní.







