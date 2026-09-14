Volver a la portada
Actualidad

YASunidos anuncia que llevará a instancias internacionales sanciones por consulta del Yasuní

El colectivo cuestionó que la Corte Constitucional inadmitiera una acción extraordinaria de protección contra una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que sancionó a dos de sus integrantes.

Redacción de Ecuadorinmediato
Yasunidos

YASunidos cuestionó la decisión de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional de inadmitir una acción extraordinaria de protección presentada contra una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).


Según el colectivo, la sentencia cuestionada impuso una sanción de USD 18.000 a dos de sus integrantes, quienes participaron como promotores de la consulta popular del Yasuní de 2023.


La organización afirmó que, de las nueve agrupaciones que hicieron campaña durante la consulta, siete ya han sido sancionadas por el TCE bajo el mismo criterio y que existen otras causas similares en trámite.


YASunidos sostuvo que la Corte Constitucional tenía la posibilidad de revisar estas actuaciones y cuestionó que la acción no fuera admitida por los jueces Jorge Benavides Ordóñez, Richard Ortiz Ortiz y José Luis Terán Suárez.


El colectivo anunció que llevará el caso a instancias internacionales y afirmó que continuará exigiendo el cumplimiento de la voluntad expresada en la consulta popular sobre el Yasuní.



Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Presidente Noboa admite que varias obras previstas por su Gobierno recién empiezan a concretarseActualidad
14 sep 2026

Presidente Noboa admite que varias obras previstas por su Gobierno recién empiezan a concretarse

El mandatario Daniel Noboa reconoció que varias de las principales obras previstas por su Gobierno recién empiezan a concretarse, casi tres años después del inicio de su gestión.

Leer más
Familia y defensa de José Serrano denuncian tortura y piden verificación de sus condiciones de detenciónActualidad
14 sep 2026

Familia y defensa de José Serrano denuncian tortura y piden verificación de sus condiciones de detención

Verónica Serrano, hija del exministro del Interior, afirmó que su padre permanece incomunicado y sin acceso regular a medicamentos. La defensa pidió una investigación independiente y la intervención de organismos internacionales.

Leer más
Revolución Ciudadana cuestiona decisión del TCE que dejó fuera a Luisa González de la Prefectura de ManabíActualidad
14 sep 2026

Revolución Ciudadana cuestiona decisión del TCE que dejó fuera a Luisa González de la Prefectura de Manabí

La organización rechazó la exclusión de su candidatura y afirmó que la objeción fue impulsada por ADN

Leer más