Revolución Ciudadana cuestiona decisión del TCE que dejó fuera a Luisa González de la Prefectura de Manabí

La Revolución Ciudadana cuestionó la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que dejó fuera a Luisa González de la contienda por la Prefectura de Manabí.





En un comunicado difundido este 13 de septiembre, la organización sostuvo que la resolución restringe la participación política y criticó que no se haya concedido una audiencia para escuchar los argumentos de quienes defendían la candidatura.





La RC también señaló que la objeción contra González fue presentada por Acción Democrática Nacional (ADN), movimiento del presidente Daniel Noboa, y acusó a las instituciones electorales de afectar el pluralismo político.





El pronunciamiento se produce después de que el TCE rechazara el recurso presentado por González y dejara en firme la decisión de la Junta Provincial Electoral de Manabí de no calificar su candidatura.



