Incendio en La Vicentina afectó cinco hectáreas y podría limitar la circulación en la Velasco Ibarra

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, informó que el incendio registrado este domingo en el sector de La Vicentina afectó alrededor de cinco hectáreas y generó una gran cantidad de humo en varios barrios de la zona.





Según explicó, el fuego comenzó cerca del río Machángara, en la parte oriental de la avenida Velasco Ibarra, y posteriormente pasó hacia el lado occidental. Las causas todavía están bajo investigación.





Muñoz sostuvo que no se ha identificado mala fe, aunque habló de una posible acción irresponsable como origen del incendio. También indicó que no hubo personas afectadas de gravedad ni infraestructura dañada.





El alcalde señaló que siete sectores de La Vicentina recibieron apoyo de la Secretaría de Salud y del Patronato San José por molestias respiratorias provocadas por el humo, y recomendó a los habitantes de la zona continuar utilizando mascarilla.





Respecto a la movilidad, advirtió que la avenida Velasco Ibarra no estará completamente habilitada y que podrían funcionar únicamente uno o dos carriles, dependiendo de las condiciones de seguridad y del trabajo de los bomberos.





Además, informó que varios árboles resultaron afectados por el fuego y que algunos podrían ser retirados si representan un riesgo para quienes circulan por la vía.





Muñoz pidió evitar quemas agrícolas o supuestamente controladas y recordó que las multas pueden superar los USD 30.000. También señaló que, cuando existan indicios de una acción intencional, el caso será remitido a la Fiscalía.







