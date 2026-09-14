Familia y defensa de José Serrano denuncian tortura y piden verificación de sus condiciones de detención

La familia y la defensa del exministro del Interior José Serrano denunciaron que permanece sometido a tortura y a tratos crueles, inhumanos y degradantes mientras se encuentra bajo custodia estatal en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena.





La denuncia fue difundida mediante un comunicado y también expuesta por Verónica Serrano, hija del exfuncionario, quien afirmó que su familia lleva 16 días sin poder mantener contacto directo con él ni verificar personalmente sus condiciones de reclusión.





Según la familia, Serrano logró comunicarse con su defensa el 8 de septiembre, después de 11 días. Esa conversación, de acuerdo con el comunicado, se realizó bajo vigilancia de hombres encapuchados y sin identificación visible.





En ese contacto, Serrano habría relatado que permanece sin acceso regular a medicamentos para sus enfermedades crónicas, sin agua potable y con una alimentación que, según su familia, agrava su condición de salud. La defensa también informó que habría presentado descompensación, desorientación y posibles caídas.





El comunicado sostiene además que Serrano permanece en una celda sin acceso a luz solar, con iluminación artificial permanente y exposición continua al ruido de turbinas. También denuncia falta de insumos básicos, golpes contra las rejas para provocarle sobresaltos y la confiscación de su rosario.





La familia afirmó que durante uno de estos episodios estuvieron presentes varios agentes encapuchados y un funcionario de la Presidencia de la República, quien, según la denuncia, habría fotografiado y grabado lo ocurrido.





Verónica Serrano sostuvo que su padre describió el lugar como “un campo de concentración en pleno siglo XXI” y responsabilizó al presidente Daniel Noboa, al ministro del Interior, John Reimberg, y a quienes administran la Cárcel del Encuentro por cualquier afectación a su integridad física o psicológica.





La defensa y la familia solicitaron medidas cautelares, una evaluación médica independiente, la preservación de fotografías, videos y registros de seguridad, además del restablecimiento de su acceso a medicamentos, defensa jurídica y contacto familiar.





También señalaron que el caso ya fue puesto en conocimiento de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y pidieron visitas de organismos internacionales para verificar las condiciones de detención de Serrano.







