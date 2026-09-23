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Xavier Ordóñez se ríe de reclamos ciudadanos y dice que responden a “libretos”

El asambleísta de ADN fue cuestionado al aire por varios oyentes, quienes le pidieron no burlarse de quienes reclamaban por la fiscalización de casos como Progen y ATM.

Redacción de Ecuadorinmediato
Xavier Ordóñez

El asambleísta de ADN, Xavier Ordóñez, fue cuestionado durante una entrevista radial luego de reírse mientras ciudadanos reclamaban por la falta de fiscalización en casos como Progen y ATM.


Uno de los oyentes pidió que no se burlara “de un ecuatoriano que es su mandante”, mientras otro cuestionó lo que calificó como una actitud arrogante. Un tercer ciudadano pidió a los conductores que llamaran la atención al legislador por reírse durante las intervenciones.


Ante los reclamos, Ordóñez respondió: “Claro que me da risa” y sostuvo que quienes llamaban a cuestionarlo responderían a intereses políticos.


El legislador afirmó que esas personas “reciben dineros para salir a atacar” y que repiten “exactamente lo mismo” porque, según dijo, “les entregan un libreto”.


Ordóñez también defendió que ya había señalado anteriormente a personas relacionadas con los casos Progen y ATM, incluso antes de ser asambleísta, y aseguró que sus pronunciamientos pueden revisarse en sus redes sociales.


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