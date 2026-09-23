Xavier Ordóñez se ríe de reclamos ciudadanos y dice que responden a “libretos”

El asambleísta de ADN, Xavier Ordóñez, fue cuestionado durante una entrevista radial luego de reírse mientras ciudadanos reclamaban por la falta de fiscalización en casos como Progen y ATM.





Uno de los oyentes pidió que no se burlara “de un ecuatoriano que es su mandante”, mientras otro cuestionó lo que calificó como una actitud arrogante. Un tercer ciudadano pidió a los conductores que llamaran la atención al legislador por reírse durante las intervenciones.





Ante los reclamos, Ordóñez respondió: “Claro que me da risa” y sostuvo que quienes llamaban a cuestionarlo responderían a intereses políticos.





El legislador afirmó que esas personas “reciben dineros para salir a atacar” y que repiten “exactamente lo mismo” porque, según dijo, “les entregan un libreto”.





Ordóñez también defendió que ya había señalado anteriormente a personas relacionadas con los casos Progen y ATM, incluso antes de ser asambleísta, y aseguró que sus pronunciamientos pueden revisarse en sus redes sociales.



