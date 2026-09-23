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Ministro de Salud afirma que bodegas están al 200% y anuncia nuevo esquema de distribución

Juan Carlos Aveiga señaló que la próxima semana comenzará a operar la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud (AIL).

Redacción de Ecuadorinmediato
Ministro de Salud Ecuador, Juan Carlos Aveiga

El ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga, afirmó que las bodegas de medicamentos están abastecidas al 200% y que actualmente se trabaja en la logística para distribuirlos hacia las provincias y hospitales.


Según explicó, desde la próxima semana comenzará a operar la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud (AIL), con la que el Ministerio coordinará directamente las necesidades de abastecimiento.


Aveiga sostuvo que este mecanismo permitirá dejar de gestionar la distribución con las 24 direcciones provinciales y reducir las demoras que hacían que los medicamentos permanecieran durante más tiempo en bodegas antes de llegar a los pacientes.


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