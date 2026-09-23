Volver a la portada
Actualidad

Kury anticipa que Noboa centrará su discurso ante la ONU en seguridad, comercio e inversión

El canciller Roberto Kury señaló que el presidente Daniel Noboa abordará en la Asamblea General de las Naciones Unidas los principales ejes de la política exterior de Ecuador.

Redacción de Ecuadorinmediato
ONU

El canciller Roberto Kury adelantó que el presidente Daniel Noboa centrará su intervención ante la Asamblea General de la ONU en temas de seguridad, comercio, apertura de nuevos mercados e inversión extranjera.


Kury sostuvo que uno de los principales ejes será la seguridad y reiteró que Ecuador plantea este problema como un asunto regional que requiere una respuesta conjunta entre países.


Además, señaló que Noboa expondrá la necesidad de incrementar el comercio con países aliados, abrir nuevos mercados y atraer inversión extranjera.


El canciller indicó que estos temas forman parte de los pilares que Ecuador impulsa actualmente a través de su política exterior y de la Cancillería.


Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Xavier Ordóñez se ríe de reclamos ciudadanos y dice que responden a “libretos”Actualidad
23 sep 2026

Xavier Ordóñez se ríe de reclamos ciudadanos y dice que responden a “libretos”

El asambleísta de ADN fue cuestionado al aire por varios oyentes, quienes le pidieron no burlarse de quienes reclamaban por la fiscalización de casos como Progen y ATM.

Leer más
Correa acusa a Estados Unidos de impulsar una estrategia de “lawfare” en América LatinaActualidad
23 sep 2026

Correa acusa a Estados Unidos de impulsar una estrategia de “lawfare” en América Latina

El expresidente Rafael Correa hizo estas declaraciones el 22 de septiembre en Ginebra, durante el foro paralelo titulado “Repensar los Derechos Humanos”.

Leer más
Ministro de Salud afirma que bodegas están al 200% y anuncia nuevo esquema de distribuciónActualidad
23 sep 2026

Ministro de Salud afirma que bodegas están al 200% y anuncia nuevo esquema de distribución

Juan Carlos Aveiga señaló que la próxima semana comenzará a operar la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud (AIL).

Leer más