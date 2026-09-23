Kury anticipa que Noboa centrará su discurso ante la ONU en seguridad, comercio e inversión

El canciller Roberto Kury adelantó que el presidente Daniel Noboa centrará su intervención ante la Asamblea General de la ONU en temas de seguridad, comercio, apertura de nuevos mercados e inversión extranjera.





Kury sostuvo que uno de los principales ejes será la seguridad y reiteró que Ecuador plantea este problema como un asunto regional que requiere una respuesta conjunta entre países.





Además, señaló que Noboa expondrá la necesidad de incrementar el comercio con países aliados, abrir nuevos mercados y atraer inversión extranjera.





El canciller indicó que estos temas forman parte de los pilares que Ecuador impulsa actualmente a través de su política exterior y de la Cancillería.



