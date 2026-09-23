Correa acusa a Estados Unidos de impulsar una estrategia de “lawfare” en América Latina

El expresidente Rafael Correa cuestionó a Estados Unidos y sostuvo que existe una “doble moral” en su actuación frente a dirigentes políticos de la región.





Las declaraciones fueron realizadas el 22 de septiembre en Ginebra, durante el foro paralelo “Repensar los Derechos Humanos”.





Correa puso como ejemplo al expresidente Jamil Mahuad y afirmó que Estados Unidos lo acoge desde el año 2000 pese a haber sido sentenciado por peculado. A partir de ese caso, sostuvo que las decisiones de Washington responden a intereses geopolíticos.





El exmandatario también se refirió al denominado “lawfare”, que definió como una estrategia de control social y político destinada, a su criterio, a impedir que determinadas opciones políticas vuelvan a acceder al poder.





Correa afirmó además que no se trata de hechos aislados y comparó esta situación con el Plan Cóndor. También sostuvo que esta estrategia estaría articulada desde Washington para bloquear proyectos nacionales de desarrollo autónomo.



