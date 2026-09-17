Xavier Jordán fue arrestado por ICE en Florida

Xavier Jordán fue arrestado en Florida, Estados Unidos, durante una operación ejecutada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En redes sociales circularon videos e imágenes del procedimiento realizado en Doral, donde se observa la intervención de agentes de la institución estadounidense.









El ministro del Interior, John Reimberg, se pronunció sobre el operativo y confirmó la participación de ICE.

“Yo lo único que quiero comentar ahora es una operación que ha hecho ICE, como ustedes la han podido ver ya en las redes, que hay videos y fotografías”, afirmó.





Reimberg añadió que el Gobierno espera contar con más información en las próximas horas antes de realizar un anuncio.

“Es cuestión de tiempo que la gente pague por lo que ha hecho, así que vamos a esperar las próximas horas para poder anunciar algo”, dijo.





En el sitio web del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ya aparece el nombre de Xavier Jordan Mendoza como detenido en el centro correccional Winn, en Luisiana, bajo custodia del ICE.





Jordán está vinculado a la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio.



