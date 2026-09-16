Comisión de Garantías convocó a Mercedes Caicedo para tratar eliminación de la Unidad Anticorrupción

La Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional convocó a la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, para que comparezca sobre la eliminación de la Unidad Especializada Anticorrupción.





La sesión está prevista para este jueves 17 de septiembre de 2026, a las 08h30, de manera presencial.





La convocatoria fue dispuesta por la presidenta de la Comisión, María Verónica Iñiguez Gallardo.





Como segundo punto del orden del día, la mesa legislativa recibirá en comisión general a los profesionales del derecho André Benavides y Marcela Estrella, quienes expondrán sus criterios sobre el tema.







