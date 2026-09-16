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Marcha del Quinto Río vuelve a Cuenca con pedidos para cancelar concesiones mineras

Comunidades y organizaciones sociales se movilizan en defensa del agua y los páramos. Entre sus exigencias constan retirar concesiones en zonas de recarga hídrica, cerrar y remediar Río Blanco y cumplir las consultas populares de Cuenca y Girón.

Redacción de Ecuadorinmediato
Quinto Río

Comunidades y organizaciones sociales se concentraron en la plaza San Roque, en Cuenca, para participar en una nueva Marcha del Quinto Río, movilización en defensa del agua y los páramos que retoma la jornada realizada en 2025.


La movilización tiene previsto recorrer las calles de la ciudad hasta llegar a la plaza San Francisco.


Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, afirmó que, a un año de la anterior movilización, las organizaciones mantienen sus reclamos frente a la actividad minera. Señaló que la licencia ambiental permanece suspendida, pero que las concesiones continúan vigentes.


Entre las principales exigencias constan la cancelación de las concesiones mineras en Quimsacocha y en cerca de 46.000 hectáreas de páramo, el cierre técnico y la remediación integral del proyecto minero Río Blanco, el cumplimiento de las consultas populares de Cuenca y Girón y un control efectivo de la minería ilegal.


Los dirigentes anunciaron además la entrega de un documento con estas demandas al presidente de la República.


Leonidas Iza, presidente de la Ecuarunari, participó en la convocatoria y pidió respetar la decisión expresada por la población frente a la minería. Durante la jornada también se escucharon consignas contra el Gobierno.


Artistas se sumaron a la movilización con música y mensajes en defensa del agua, los páramos y Quimsacocha.

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