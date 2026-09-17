Detienen a una persona tras incendio en La Vicentina; Pabel Muñoz dice que llevaba tres cajas de fósforos

Una persona fue aprehendida durante el incendio registrado este martes en el sector de La Vicentina, en Quito. El alcalde Pabel Muñoz informó que el ciudadano fue visto saliendo de la montaña y que, al momento de su detención, tenía tres cajas de fósforos.





Muñoz señaló que el fuego comenzó alrededor de las 17:40 en la mitad de una quebrada y que, en aproximadamente 15 minutos, tomó una fuerza que calificó como inesperada. Según el alcalde, esta situación generó la interrogante de si pudo utilizarse algún acelerador.





“Un agente de tránsito miró que una persona salía de la montaña. Un policía aprehendió a esta persona. En este momento está ya en manos de la justicia”, indicó. Añadió que el Municipio presentará las denuncias correspondientes.





El alcalde también recordó que un día antes otra persona fue aprehendida por su presunta vinculación con un incendio en la avenida Simón Bolívar, cerca de la Casa de la Selección. Precisó que corresponde a la Fiscalía determinar responsabilidades.





Hasta las 19:27, Muñoz informó que existía un primer nivel de control del incendio, aunque persistían columnas de humo que alcanzaban sectores cercanos a La Tola. Añadió que no se registraba infraestructura sensible afectada.





Para atender la emergencia se desplegaron cerca de 150 personas, entre ellas 105 bomberos y alrededor de 45 funcionarios de otras dependencias municipales, además de unas 40 unidades.





El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, Esteban Cárdenas, informó que desde el inicio de la época seca se han registrado 188 incendios forestales, con alrededor de 1.200 hectáreas afectadas entre el 1 de julio y el 13 de septiembre. También señaló que durante ese periodo se contabilizaron más de 1.000 quemas de desechos.









La Secretaría de Ambiente informó que, con corte a las 20:00, el incendio forestal en el sector de Itchimbía permanecía activo y que se mantenía el monitoreo de las condiciones asociadas al humo.





La entidad identificó ocho barrios con atención directa, entre ellos Itchimbía, Zona de Protección Itchimbía, El Dorado, Bolívar Rodríguez y Orquídeas, con una población estimada de 11.300 personas.





También reportó 47 barrios con posible afectación, entre ellos Nueva Tola, Ladera, Protección, Madrigal, Arellano Portilla y Monjas Bajo, con una población estimada de 115.023 personas. Otros 84 barrios permanecían bajo vigilancia preventiva.





Ante la presencia de humo, la Secretaría recomendó utilizar mascarilla, permanecer en interiores, mantener cerradas puertas y ventanas y evitar actividades físicas al aire libre. También pidió especial cuidado con niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.





Además, recomendó circular con precaución por vías como la avenida Velasco Ibarra, Queseras del Medio, Ladrón de Guevara, 12 de Octubre, 6 de Diciembre, González Suárez y avenida de los Conquistadores ante posibles condiciones de humo, ceniza o reducción de visibilidad.

El Municipio de Quito informó posteriormente que el incendio alcanzó una zona del Parque Metropolitano Itchimbía, por lo que el espacio permanecerá cerrado este jueves 17 de septiembre como medida preventiva.





Personal técnico realizará evaluaciones del ecosistema, la calidad del aire, la estabilidad del suelo y otras condiciones del parque antes de determinar su reapertura.







