Xavier Jordán deja de aparecer en el localizador de detenidos del ICE en Estados Unidos

Xavier Jordán dejó de figurar en el sistema público de localización de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), a 29 días de su captura. Hasta este jueves 15 de octubre, las autoridades no habían explicado el cambio en el registro ni confirmado su ubicación.





El ecuatoriano fue detenido el 16 de septiembre en Florida. Posteriormente, el sistema del ICE lo registró en el Centro Correccional Winn, en Luisiana. Su nombre dejó de aparecer en el buscador desde el miércoles 14 de octubre.





Richard Díaz, abogado de Jordán en Estados Unidos, afirmó que desconoce dónde se encuentra su defendido. El miércoles planteó la posibilidad de un traslado a Ecuador, pero reconoció que no tenía confirmación. Consultado nuevamente la mañana del jueves, respondió que seguía sin información.

“No, lo cual es raro, porque si lo hubieran trasladado ya me habría enterado”, dijo el jurista.





Jordán enfrenta procesos judiciales en Ecuador por el caso Metástasis y por su presunta participación en la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Tras su detención migratoria, el ministro del Interior, John Reimberg, expresó que esperaba su deportación en un plazo máximo de 15 días, período que ya transcurrió.





Un antecedente similar ocurrió con el exministro José Serrano: su nombre desapareció temporalmente del sistema del ICE y luego se confirmó que había sido trasladado a otro centro de detención. En una ocasión posterior dejó de figurar antes de su deportación a Ecuador. Por ahora, ninguna de esas circunstancias está confirmada en el caso de Jordán.