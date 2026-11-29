El Pleno del Consejo de la Judicatura designó por unanimidad de los vocales presentes a cinco conjueces temporales para la Corte Nacional de Justicia. La decisión se tomó el 28 de noviembre, en una sesión extraordinaria.





Los designados son Álvaro Mauricio Ballesteros Viteri, Iván Arsenio Garzón Villacrés, Paquita Marjoe Chiluiza Jácome, Rosario Guillermina Franco Jaramillo y Gustavo Emiliano Almeida Bermeo. Se posesionarán el 1 de diciembre.





Según el Consejo, la designación busca cubrir vacantes y mantener la continuidad del servicio judicial. El proceso interno estuvo dirigido a jueces titulares de las cortes provinciales y se realizó con base en las resoluciones 129-2026 y 163-2026.





Tres conjueces se integrarán a la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado; uno irá a la Sala Civil, Mercantil, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores; y otro, a la Sala Laboral. La Judicatura distribuirá a los magistrados de acuerdo con la carga procesal y su especialidad.



