Las lluvias provocaron inundaciones en Esmeraldas y Guayas, mientras que los deslizamientos dejaron parcialmente habilitada una vía en Loja. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional informó el 28 de noviembre que también continúan los trabajos para recuperar vías afectadas en Santa Cruz, Galápagos.





En Esmeraldas, el desbordamiento de los ríos Esmeraldas y Viche afectó a 1.018 personas de 222 familias en los sectores Santa Martha e Isla Luis Vargas Torres, según el balance preliminar. En Milagro, Guayas, los bomberos evacuaron a familias del sector San Miguel y las autoridades iniciaron la entrega de 450 kits de asistencia en San Miguel 3.





En Los Ríos, se habilitaron $1.189.721,31 en bonos de contingencia para 3.914 familias damnificadas. El boletín no precisa una fecha de pago. El COE también reportó la entrega de 1.442 kits de asistencia en diez cantones, entre ellos Babahoyo, Quevedo, Ventanas y Vinces.





En Manabí, 376 hogares quedaron habilitados para recibir el bono y se distribuyeron 452 kits. En Chone se habilitaron tres puntos temporales para mantener los servicios de salud. Desde el 1 de diciembre, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí ofrecerá consultas, servicios de laboratorio y atención de emergencias las 24 horas.





En Santa Cruz, Galápagos, continúan el retiro de escombros y la reparación de tramos viales. Las familias alojadas temporalmente en Las Palmas recibieron alimentos. En Loja, la vía Pindal–Y de Balsones permanece parcialmente habilitada por deslizamientos en el sector Papalango, mientras que la vía Celica–Alamor sigue abierta al tránsito durante los trabajos de limpieza.



