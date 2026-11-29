La asambleísta Viviana Veloz pidió al ministro de Salud Pública, Juan Carlos Aveiga, que entregue la documentación que respalda el anuncio del Gobierno sobre 9.155.939 unidades de medicamentos procedentes de India. El pedido consta en un oficio del 28 de noviembre, tres días después del anuncio del presidente Daniel Noboa.





Veloz solicitó que el Ministerio aclare si el Estado compró los medicamentos o si los obtuvo, total o parcialmente, mediante una donación, un acuerdo de cooperación, un préstamo u otro mecanismo. También pidió copias certificadas de los convenios y, si hubo una compra, los contratos, los nombres de los proveedores, los precios por unidad y los montos efectivamente pagados.





La legisladora requirió un inventario que distinga cuántas unidades ingresaron al país, cuántas ya se distribuyeron y cuántas siguen pendientes de entrega. También pidió precisar si la cifra anunciada corresponde a tabletas, cápsulas, ampollas, envases, dosis u otras presentaciones.





El oficio solicita además que el Ministerio identifique dónde se almacenan los medicamentos y entregue los registros sanitarios o las autorizaciones de importación correspondientes. El plan de distribución deberá detallar qué establecimientos de salud los recibirán, en qué cantidades y en qué fechas. En X, Veloz también pidió conocer cuántos pacientes se beneficiarían.





La asambleísta vinculó su pedido con las dificultades que, según dijo, enfrentan los pacientes para conseguir medicamentos en hospitales públicos. Solicitó una respuesta documentada en el plazo de diez días citado en el oficio y advirtió que una entrega incompleta o fuera de plazo daría lugar a mecanismos de fiscalización.