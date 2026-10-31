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Washington Andrade denuncia un presunto plan para encarcelarlo

El abogado sostiene que intentarían involucrarlo en casos de lavado de activos o asociación ilícita mediante una declaración de cooperación eficaz obtenida bajo presión.

Redacción de Ecuadorinmediato
Washington Andrade

El abogado Washington Andrade denunció que recibió alertas sobre un presunto plan para perseguirlo y encarcelarlo injustamente. En un video, cuestionó si desde Carondelet se habría ordenado actuar en su contra y afirmó que tiene respaldos documentales y videográficos de la información recibida.


Andrade sostuvo que intentarían fabricar un caso por supuesto lavado de activos o involucrarlo en una presunta asociación ilícita mediante una declaración de cooperación eficaz que, según su denuncia, buscarían conseguir de manera forzada.


El abogado dijo que familiares y amigos le recomendaron salir del país y buscar refugio. Sin embargo, descartó esa posibilidad: “Yo aquí me quedo”.


Andrade afirmó que lleva más de cuatro meses con sus cuentas inmovilizadas por una medida de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que calificó como una represalia por impulsar la revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa.


El jurista defendió el origen de su patrimonio y sostuvo que es producto de más de 26 años de ejercicio profesional. También afirmó que nunca ha sido funcionario público, administrado fondos públicos ni participado en actos de corrupción.


Andrade rechazó los calificativos utilizados en su contra y advirtió que esos ataques ponen en riesgo su integridad y la de su familia. Añadió que no se dejará intimidar y que permanecerá en Ecuador para enfrentar cualquier actuación judicial.

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