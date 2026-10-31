Volver a la portada
Actualidad

CNE realizará 45 debates obligatorios para las elecciones seccionales de 2027

Los encuentros se desarrollarán en dos jornadas, del 12 al 15 y del 19 al 22 de noviembre. Están previstos 21 debates para prefecturas y 24 para alcaldías.

Redacción de Ecuadorinmediato
Imagen referencial elecciones

El Consejo Nacional Electoral (CNE) programó 45 debates electorales obligatorios para las candidaturas a prefecturas y alcaldías de jurisdicciones con más de 100.000 electores, como parte de las elecciones seccionales de 2027.


La primera jornada será del 12 al 15 de noviembre y tendrá 23 debates: 15 para prefecturas y ocho para alcaldías. La segunda se realizará del 19 al 22 de noviembre, con 22 debates: seis para prefecturas y 16 para alcaldías.


Entre los debates previstos para el 22 de noviembre constan los de las alcaldías de Guayaquil y Quito. El CNE informó que las fechas de los 45 encuentros pueden consultarse en su página web.


La planificación busca optimizar recursos y garantizar el pluralismo, la equidad y la igualdad de condiciones. Durante los debates, las candidaturas expondrán sus programas de gobierno y propuestas y responderán a las preguntas de sus contendientes, con miras a los comicios del 29 de noviembre.


Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Lluvias en Galápagos dejan un fallecido y dos desaparecidos en Santa CruzActualidad
31 oct 2026

Lluvias en Galápagos dejan un fallecido y dos desaparecidos en Santa Cruz

El COE cantonal declaró la emergencia. Las autoridades mantienen evacuaciones y pidieron evitar los desplazamientos desde Puerto Ayora hacia Bellavista por los cortes viales.

Leer más
Gobierno entrega a la Asamblea la proforma presupuestaria 2027 por USD 50.213 millonesActualidad
31 oct 2026

Gobierno entrega a la Asamblea la proforma presupuestaria 2027 por USD 50.213 millones

El Legislativo tiene 30 días para aprobar u observar el documento. La propuesta contempla cerca de USD 3.000 millones para inversión pública.

Leer más
COE reporta 443 familias afectadas por las lluvias en ManglaraltoActualidad
31 oct 2026

COE reporta 443 familias afectadas por las lluvias en Manglaralto

El balance preliminar abarca siete comunidades de Santa Elena. El boletín también detalla ayuda humanitaria, atención médica y trabajos en vías e infraestructura de varias provincias.

Leer más