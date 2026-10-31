CNE realizará 45 debates obligatorios para las elecciones seccionales de 2027

El Consejo Nacional Electoral (CNE) programó 45 debates electorales obligatorios para las candidaturas a prefecturas y alcaldías de jurisdicciones con más de 100.000 electores, como parte de las elecciones seccionales de 2027.





La primera jornada será del 12 al 15 de noviembre y tendrá 23 debates: 15 para prefecturas y ocho para alcaldías. La segunda se realizará del 19 al 22 de noviembre, con 22 debates: seis para prefecturas y 16 para alcaldías.





Entre los debates previstos para el 22 de noviembre constan los de las alcaldías de Guayaquil y Quito. El CNE informó que las fechas de los 45 encuentros pueden consultarse en su página web.





La planificación busca optimizar recursos y garantizar el pluralismo, la equidad y la igualdad de condiciones. Durante los debates, las candidaturas expondrán sus programas de gobierno y propuestas y responderán a las preguntas de sus contendientes, con miras a los comicios del 29 de noviembre.



