Lluvias en Galápagos dejan un fallecido y dos desaparecidos en Santa Cruz

El ECU 911 confirmó el fallecimiento de una persona en Bellavista, mientras que el COE cantonal reportó preliminarmente dos desaparecidos en Divino Niño, tras las fuertes lluvias registradas el 30 de octubre en Santa Cruz, Galápagos.





Las precipitaciones provocaron desbordamientos de cañadas, inundaciones y daños en viviendas de Bellavista, Santa Rosa, Aguacatal, Miramar, Divino Niño y La Cascada. El número de heridos continuaba por determinarse al momento del reporte.





Los equipos de respuesta evacuaron a cerca de 80 personas hacia el Coliseo Cerrado de Deportes del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, donde reciben asistencia. El organismo informó este 31 de octubre que todas las instituciones del COE cantonal, sus mesas técnicas y grupos de trabajo permanecen activados.





El Consejo de Gobierno mantiene maquinaria pesada y camiones desplegados para apoyar las evacuaciones y atender puntos críticos. Los vehículos institucionales continúan trasladando a personas de La Cascada y La Unión, mientras que en Bellavista los equipos acompañan a las familias que se encuentran en el techado de Las Palmas.





Las labores también incluyen el uso de embarcaciones tipo zodiac en La Cascada. La maquinaria pesada intervino en la vía estatal, en el sector El Bosque, hasta donde las condiciones permitieron el acceso.





El organismo pidió a la ciudadanía no desplazarse desde Puerto Ayora hacia Bellavista, debido a los cortes viales reportados desde el Parque Artesanal, y mantener despejadas las rutas para facilitar las operaciones de rescate.





En Miramar colapsó una vivienda, mientras que en sectores de la parte alta se registraron caídas de postes y afectaciones al suministro eléctrico. El desbordamiento de una cañada también inundó la vía a Baltra y dejó incomunicados a Bellavista y otros sectores.





El aeropuerto de Baltra anunció la suspensión de sus operaciones de 08:00 a 12:00 de este sábado 31 de octubre, por disposición de la Autoridad Aeronáutica y debido a las fuertes lluvias en Santa Cruz. La terminal recomendó a los pasajeros contactar a sus aerolíneas.





La secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, anunció el envío de 1.000 kits de asistencia humanitaria y confirmó la habilitación de dos alojamientos temporales con capacidad conjunta para 500 personas.



