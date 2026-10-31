Gobierno entrega a la Asamblea la proforma presupuestaria 2027 por USD 50.213 millones

El Gobierno entregó el 30 de octubre a la Asamblea Nacional la proforma del Presupuesto General del Estado para 2027, por USD 50.213 millones. La propuesta incluye recursos para inversión pública, salud, educación, seguridad y protección social.









El Plan Anual de Inversiones contempla cerca de USD 3.000 millones, alrededor de USD 563 millones más que el presupuesto codificado a septiembre de 2026. Entre los proyectos previstos constan el Quinto Puente y el Viaducto Sur, la ampliación de la vía Yambo-Ambato y el paso lateral Guaranda-Ambato.









La proforma prevé USD 1.470 millones para bonos, pensiones y otros beneficios sociales. También proyecta un crecimiento económico de 2,5%, un precio promedio del petróleo de USD 66 por barril y una producción fiscalizada de 165,6 millones de barriles para 2027.









La Asamblea tiene 30 días y un solo debate para aprobar u observar la proforma. Si no se pronuncia dentro de ese plazo, el documento entrará en vigencia.



