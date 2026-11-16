Volver a la portada
Actualidad

Volcamiento de bus en Chunchi dejó una persona fallecida y 21 heridas

María Fernanda Guillén reportó otras 1.500 afectaciones relacionadas con el empleo indirecto y detalló la agenda de fiestas, la entrega de obras y las acciones de prevención ante las lluvias.

Redacción de Ecuadorinmediato
Volcamiento de bus en Chunchi

Un bus de transporte de pasajeros se volcó el 15 de noviembre de 2026 sobre la vía estatal, en el cantón Chunchi, provincia de Chimborazo. El ECU 911 confirmó que una persona falleció y otras 21 resultaron heridas.


La alerta ingresó a las 10:59. Desde el centro operativo del ECU 911 en Riobamba se coordinó la movilización de personal del Ministerio de Salud, Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional.


Los equipos de socorro realizaron labores de rescate y atención prehospitalaria. Los heridos recibieron asistencia médica en el lugar y fueron trasladados a diferentes establecimientos de salud para recibir atención especializada.

Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Correa califica de “payasada” las declaraciones de Reimberg sobre un supuesto plan contra NoboaActualidad
16 nov 2026

Correa califica de “payasada” las declaraciones de Reimberg sobre un supuesto plan contra Noboa

El expresidente rechazó los señalamientos contra la Revolución Ciudadana y sostuvo que existe una estrategia regional para vincular a dirigentes políticos con el narcotráfico.

Leer más
Human Rights Watch reporta que 110 pescadores interceptados por Estados Unidos están libres y sin cargosActualidad
16 nov 2026

Human Rights Watch reporta que 110 pescadores interceptados por Estados Unidos están libres y sin cargos

La organización pidió al Congreso estadounidense supervisar las operaciones de seguridad tras decisiones judiciales que cuestionaron las pruebas contra los tripulantes.

Leer más
BanEcuador prevé reprogramar deudas de entre 15.000 y 20.000 clientes afectados por El NiñoActualidad
16 nov 2026

BanEcuador prevé reprogramar deudas de entre 15.000 y 20.000 clientes afectados por El Niño

Eduardo Peña informó que las reprogramaciones comenzaron en Guayas y Manabí. La entidad también prepara una línea de crédito para establecimientos turísticos que hayan sufrido daños.

Leer más