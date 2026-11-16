Volcamiento de bus en Chunchi dejó una persona fallecida y 21 heridas

Un bus de transporte de pasajeros se volcó el 15 de noviembre de 2026 sobre la vía estatal, en el cantón Chunchi, provincia de Chimborazo. El ECU 911 confirmó que una persona falleció y otras 21 resultaron heridas.





La alerta ingresó a las 10:59. Desde el centro operativo del ECU 911 en Riobamba se coordinó la movilización de personal del Ministerio de Salud, Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional.





Los equipos de socorro realizaron labores de rescate y atención prehospitalaria. Los heridos recibieron asistencia médica en el lugar y fueron trasladados a diferentes establecimientos de salud para recibir atención especializada.