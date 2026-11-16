Alcaldesa subrogante de Quito afirma que baja de seis procesos afecta a 400 artistas

La alcaldesa subrogante de Quito, María Fernanda Guillén, afirmó que alrededor de 400 artistas resultaron afectados por la baja de seis procesos de contratación para las Fiestas de Quito 2026. Atribuyó esta situación a observaciones del Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP.

“Más o menos están afectados 400 artistas. Esa es la realidad. De eso también hay 1.500 afectaciones por el empleo indirecto que generan estos eventos”, sostuvo.





Guillén explicó que el Municipio recurrió a recursos propios y al apoyo del sector privado para reorganizar la programación. Añadió que se buscan otros espacios para los artistas que no pudieron participar en los eventos previstos inicialmente.





La agenda contempla alrededor de 50 activaciones culturales en espacios municipales y festejos en 60 barrios. Estas actividades incluirán bandas de pueblo, presentaciones artísticas, ferias y espacios gastronómicos con participación de emprendedores.





La funcionaria sostuvo que las ventas del sector turístico durante las fiestas de 2025 alcanzaron USD 26 millones. Dijo que la programación busca mantener la actividad económica de hoteles, restaurantes y otros negocios durante diciembre.





El Quito Fest se realizará el 4, 5 y 6 de diciembre, en su edición número 23. La primera jornada será en la Casa de la Cultura y las otras dos en la Arena Bicentenario. También se mantienen la Mascarada Quiteña, el desfile de La Mariscal y los desfiles de confraternidad del norte y del sur.





Guillén, quien afirmó que ejerce la subrogación desde el 12 de noviembre por un período de 14 días, explicó que su gestión se concentra en tres ejes: prevención de riesgos, seguimiento a la entrega de obras y organización de las fiestas.





Sobre infraestructura, informó de la entrega de un puente de 68 metros en Pomasqui beneficia a 15.000 personas. Explicó que reemplaza a un puente Bailey de un solo sentido y permite la circulación vehicular en ambas direcciones, además de contar con ciclovía y espacio peatonal. Sostuvo que la población esperaba esta obra desde hace 11 años y que la intervención incluyó trabajos en la quebrada.





En prevención de riesgos, reportó la entrega de 10.000 plantas nativas en nueve puntos de la ciudad para reforestar espacios afectados por incendios. Entre los lugares intervenidos mencionó el cerro Casitagua, cerca de Pomasqui.





La alcaldesa subrogante dijo que continuarán el monitoreo de riesgos, las mingas y las actividades de educación ambiental ante posibles lluvias e inundaciones.





También anunció nuevas entregas de vías y seguimiento a los trabajos en la Panamericana. Afirmó que el Municipio informará sobre cierres y rutas alternativas para la circulación. Finalmente, pidió a la ciudadanía consultar la agenda de fiestas y mantener medidas de cuidado durante las celebraciones.