Noboa afirma que Gustavo Petro se reunió con los Estrada en Manta

El presidente Daniel Noboa afirmó que Gustavo Petro se reunió con los Estrada en Manta durante su visita a Ecuador por la posesión presidencial de 2025. Sostuvo que su Gobierno entregó a la Fiscalía información sobre presuntos vínculos de Petro con narcotráfico y lavado de activos.

“Él tuvo una reunión también con los Estrada ahí”, afirmó. Añadió que se sospechaba de un encuentro con alias “Fito”. Consultado sobre si esto último se había comprobado, respondió: “Hay indicios”. Sobre las pruebas que sustentan sus acusaciones, aseguró que presentó la información recabada a la Fiscalía.

Jaime Estrada Bonilla, exalcalde de Manta, y su hijo Jaime Estrada Medranda, exasambleísta, enfrentan en Estados Unidos cargos por conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y conspiración para poseerlas. En el mismo caso están acusados Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram, y otras dos personas.

Noboa acusó a Estrada Medranda de distribuir fusiles a grupos de delincuencia organizada y sostuvo que Bucaram habría participado en la importación de armamento. También afirmó que armas distribuidas por esa estructura fueron utilizadas en asesinatos de más de 3.000 personas durante los últimos cuatro años en Manabí.

Sobre Fish Corp, la empresa pesquera vinculada a los Estrada, aseguró que existe una investigación en Fiscalía y que la UAFE congeló sus cuentas. Sostuvo que facturó más de USD 300 millones en los últimos tres o cuatro años y denunció inconsistencias entre sus ingresos y su actividad pesquera. El mandatario la acusó de ser utilizada para lavar activos y afirmó que Ecuador ha compartido información con Estados Unidos.

Respecto a Taura, Noboa dijo que existen actividades temporales de cooperación internacional para misiones e investigaciones específicas. Explicó que se utilizan drones y tecnología que Ecuador no tiene. “No es una base americana, es una base ecuatoriana”, sostuvo.

También anunció que Taura tendrá un aeropuerto comercial público, con la base militar ubicada en otro sector. Ante el pedido de acceso para constatar las operaciones con Estados Unidos, ofreció una invitación cuando esté listo el aeropuerto, sin precisar una fecha.

El presidente respondió además a la carta de 13 legisladores demócratas dirigida a Marco Rubio para solicitar la suspensión de la cooperación con Ecuador por preocupaciones sobre retroceso democrático y persecución política. Afirmó que es el tercer intento de frenar operaciones del Comando Sur y cuestionó esos argumentos al contrastarlos con las acusaciones de la Fiscalía estadounidense contra los Estrada.

Sobre las cifras de violencia, Noboa afirmó que los homicidios disminuyeron más del 24% en Guayas y mencionó una reducción del 45% en Durán al referirse a los cambios posteriores a la intervención de julio de 2024.





Consultado por el aumento de homicidios en Machala, de 207 a 367 entre enero y agosto de 2025 y el mismo período de 2026, atribuyó la violencia en El Oro a disputas entre grupos criminales por minería ilegal, lavado de dinero y operaciones vinculadas con Puerto Bolívar. Aseguró que se han realizado capturas, traslados de presos y acciones para bloquear operaciones delictivas desde la cárcel de Machala.