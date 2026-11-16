INAMHI prevé lluvias fuertes en Isabela y precipitaciones moderadas en sectores de la Costa y Sierra

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMHI, prevé lluvias fuertes durante la tarde en Isla Isabela, Galápagos. En San Cristóbal y Santa Cruz se esperan precipitaciones moderadas, mientras que en la Costa y la Sierra las lluvias se concentrarán principalmente al final de la tarde.





En la Costa se pronostican lluvias moderadas en toda la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y en sectores de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y Manabí, además del cantón Santa Elena. Para Guayaquil, Machala, Esmeraldas, Manta, Portoviejo, La Libertad y Salinas se prevén lloviznas.





En Pichincha, las precipitaciones moderadas se esperan en Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y San Miguel de los Bancos. Quito, Mejía y Rumiñahui tendrán lloviznas al final de la tarde.





El pronóstico también contempla lluvias moderadas en sectores de Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura y Loja. En toda la provincia de Azuay y Cañar se esperan lloviznas, al igual que en Mira, Tulcán y Baños de Agua Santa.





En la Amazonía se prevén lloviznas durante la tarde en toda Zamora Chinchipe y en sectores de Morona Santiago, Napo, Pastaza y Sucumbíos.



