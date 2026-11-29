El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) pronostica lluvias de distinta intensidad para este domingo 29 de noviembre, día de las elecciones seccionales y de los comicios para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El reporte cubre el período entre las 07:00 y las 19:00.





En la Sierra, se esperan lluvias fuertes en Quito, Mejía, Pedro Vicente Maldonado, Rumiñahui y San Miguel de los Bancos, en Pichincha. También se prevén en varios cantones de Loja, entre ellos Calvas, Celica, Pindal, Puyango, Sozoranga y Zapotillo. En otras zonas de ambas provincias habrá precipitaciones moderadas o leves.





En la Costa, el pronóstico ubica lluvias fuertes al final de la tarde en San Lorenzo, Quevedo, Quinsaloma, Ventanas y Santo Domingo. Para cantones de Guayas, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas se anticipan lluvias moderadas o leves. En Santa Elena se prevén lluvias leves durante la tarde.





En la Amazonía se esperan lluvias moderadas en sectores de Morona Santiago, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe, mientras que en Napo el pronóstico es de lluvias leves en toda la provincia.





El INAMHI precisa que los horarios señalados corresponden al período de mayor intensidad en cada provincia; en el resto del día las lluvias podrían ser más débiles o no presentarse.



