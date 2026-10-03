Video de Roberta Zambrano genera pedido de investigación en el CNE y fiscalización en la Asamblea

Un video difundido en redes sociales muestra a Roberta Zambrano, candidata a la Alcaldía de Esmeraldas, durante un acto público en el que una joven participa en una dinámica para recibir un obsequio. Tras la difusión de las imágenes, Zambrano rechazó las acusaciones y sostuvo que la participante no era menor de edad. También cuestionó a medios y usuarios por difundir información que, a su criterio, no fue contrastada.

La Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional emitió un comunicado en el que condenó la presunta exposición e instrumentalización de menores en actos proselitistas. La mesa legislativa anunció que iniciará procesos de fiscalización y convocará de manera urgente a las autoridades competentes para que informen sobre las medidas adoptadas.

Desde el Consejo Nacional Electoral, la consejera Elena Nájera solicitó investigar el video y evaluar una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral. Además, cuestionó la actuación de la delegación provincial electoral de Esmeraldas y pidió revisar el trabajo de los responsables territoriales.

Zambrano respondió posteriormente que el caso había sido utilizado para difamarla y pidió que los medios que difundieron la versión inicial rectifiquen. En su publicación aseguró que la información fue difundida sin contrastar las fuentes.



