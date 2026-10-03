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Video de Roberta Zambrano genera pedido de investigación en el CNE y fiscalización en la Asamblea

La candidata a la Alcaldía de Esmeraldas rechazó las acusaciones surgidas tras la difusión del video. La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes anunció acciones de fiscalización, mientras la consejera Elena Nájera pidió investigar el caso.

Redacción de Ecuadorinmediato
Roberta Zambrano

Un video difundido en redes sociales muestra a Roberta Zambrano, candidata a la Alcaldía de Esmeraldas, durante un acto público en el que una joven participa en una dinámica para recibir un obsequio. Tras la difusión de las imágenes, Zambrano rechazó las acusaciones y sostuvo que la participante no era menor de edad. También cuestionó a medios y usuarios por difundir información que, a su criterio, no fue contrastada.

La Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional emitió un comunicado en el que condenó la presunta exposición e instrumentalización de menores en actos proselitistas. La mesa legislativa anunció que iniciará procesos de fiscalización y convocará de manera urgente a las autoridades competentes para que informen sobre las medidas adoptadas.

Desde el Consejo Nacional Electoral, la consejera Elena Nájera solicitó investigar el video y evaluar una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral. Además, cuestionó la actuación de la delegación provincial electoral de Esmeraldas y pidió revisar el trabajo de los responsables territoriales.

Zambrano respondió posteriormente que el caso había sido utilizado para difamarla y pidió que los medios que difundieron la versión inicial rectifiquen. En su publicación aseguró que la información fue difundida sin contrastar las fuentes.


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