Ecuador asume la Presidencia del Consejo Permanente de la OEA hasta diciembre

Ecuador asumió este 1 de octubre la Presidencia del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), durante una ceremonia realizada en Washington D. C. La representación estará a cargo de Mónica Palencia hasta el 31 de diciembre de 2026.





Palencia señaló que conducirá los debates mediante una metodología denominada “nexo”, que plantea identificar y comprender los conceptos que sustentan las posiciones de los Estados antes de buscar acercamientos entre las delegaciones.





La Vicepresidencia del Consejo Permanente será ejercida de forma interina por Nestor Mendez, representante permanente de Belice. Palencia reemplaza en la Presidencia a Steve Ferrol, representante de Dominica.





Palencia es representante de Ecuador ante la OEA desde abril de 2025, cuando fue designada por el presidente Daniel Noboa. Antes se desempeñó como ministra del Interior y ministra de Gobierno.





El Consejo Permanente es uno de los órganos políticos de la OEA y está integrado por los representantes permanentes de los Estados miembros. Durante el periodo encabezado por Ecuador, Palencia presidirá sus sesiones y debates hasta finalizar diciembre.