Colectivos piden a Noboa abstenerse de adjudicar el campo Sacha y solicitan información sobre el proceso

Jorge Abraham Elías Cáceres Echeverría, coordinador del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano e integrante del colectivo Guardianes del Campo Sacha, presentó al presidente Daniel Noboa una solicitud de información pública sobre el futuro del campo Sacha.





En el documento se recuerda que, mediante un memorando de agosto de 2026, el entonces Ministerio de Ambiente y Energía señaló que no había iniciado, diseñado, aprobado ni planificado procesos licitatorios que incluyeran al Bloque 60, correspondiente al campo Sacha. Sin embargo, el peticionario sostiene que posteriormente surgieron versiones sobre un eventual proceso para su operación y cita declaraciones del propio Noboa sobre el interés de firmas petroleras de Estados Unidos en asociarse con Adnoc y Petromal para invertir en el campo.





La solicitud pide que se entregue información certificada sobre cualquier plan actualizado para Sacha, posibles ofertas o cartas de interés de empresas, la modalidad de selección y adjudicación, el cronograma previsto y, de existir, el borrador o proyecto de contrato.





También solicita que, si no existe un proceso de adjudicación, se entregue el plan para que EP Petroecuador continúe operando el campo, junto con el cronograma de inversiones y ejecución.





En la parte final, Cáceres pide expresamente al presidente que se abstenga de adjudicar el campo Sacha a empresas petroleras o de servicios petroleros, públicas o privadas extranjeras, o a consorcios integrados por estas. En su lugar, propone fortalecer a EP Petroecuador y reinvertir parte de los recursos generados por el campo para tecnificar y aumentar su producción.





La petición fue remitida también al Contralor General del Estado y al Defensor del Pueblo.



