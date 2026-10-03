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Concluyen audiencias de impugnación en concurso para Fiscal General

La Comisión Ciudadana de Selección deberá resolver 41 impugnaciones presentadas contra 26 postulantes. Tres casos fueron archivados por ausencia del impugnante.

Redacción de Ecuadorinmediato
CPCCS

Las audiencias públicas de impugnación dentro del concurso para designar al nuevo Fiscal General del Estado concluyeron el 1 de octubre.

Entre el 14 de septiembre y el 1 de octubre se tramitaron 41 impugnaciones ciudadanas contra 26 postulantes. De ese total, tres fueron archivadas debido a la ausencia del impugnante.

La Comisión Ciudadana de Selección deberá emitir, dentro de dos días, una resolución motivada para cada caso y notificar a las partes. Si una impugnación es aceptada, el postulante será descalificado y no podrá continuar en el proceso.

Tanto los aspirantes impugnados como quienes presentaron las objeciones podrán apelar ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), cuya decisión será definitiva dentro de esta etapa.

Una vez concluida esta fase, la Comisión remitirá al Pleno del CPCCS el informe final correspondiente, antes del inicio de la fase de oposición.

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