Volver a la portada
Actualidad

Verónica Sarauz cuestiona actuación de las hijas de Fernando Villavicencio y habla de coordinación con Gobierno y Fiscalía

La viuda de Fernando Villavicencio afirmó que existe una coordinación entre parte de las víctimas, la Fiscalía y el Gobierno.

Redacción de Ecuadorinmediato
Verónica Sarauz

Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio, cuestionó la actuación de las hijas del excandidato presidencial dentro de las discusiones públicas alrededor del caso y afirmó que existe una coordinación entre parte de las víctimas, la Fiscalía y el Gobierno.


Sarauz sostuvo que esta situación se produce en medio del proceso hacia las elecciones seccionales y señaló que, a su criterio, estos comicios tienen un peso importante para el Gobierno y la oposición.


También se refirió directamente a las hijas de Villavicencio y afirmó que no le sorprende que ahora estén “subidas en la ola del Gobierno”. Añadió que Fernando Villavicencio, a su criterio, no habría estado de acuerdo con lo que está ocurriendo.


Sarauz aseguró además que la relación entre Villavicencio y Daniel Noboa “nunca fue cordial” y mencionó que existen grabaciones en las que el presidente se habría expresado negativamente sobre él.


Finalmente, señaló que las hijas de Villavicencio “tendrán que responder tarde o temprano” y cerró diciendo que “la vida siempre se encarga de poner a todos en su debido lugar”.


EN

Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Noboa anuncia adjudicación del nuevo Hospital de CayambeActualidad
11 sep 2026

Noboa anuncia adjudicación del nuevo Hospital de Cayambe

El presidente Daniel Noboa informó que fue adjudicada la construcción del nuevo Hospital de Cayambe, luego de más de seis años de anuncios sobre el proyecto.

Leer más
Defensa de Aquiles Alvarez advierte que podría perder por segunda vez fecha para operación de vesículaActualidad
11 sep 2026

Defensa de Aquiles Alvarez advierte que podría perder por segunda vez fecha para operación de vesícula

Julio César Cueva cuestionó la demora en la integración de la sala que debe conocer un hábeas corpus presentado para coordinar la cirugía del alcalde de Guayaquil, prevista para el 15 de septiembre.

Leer más
Organizaciones de Cuenca exigen al presidente Noboa cancelar concesiones mineras en zonas de recarga hídrica deActualidad
11 sep 2026

Organizaciones de Cuenca exigen al presidente Noboa cancelar concesiones mineras en zonas de recarga hídrica de

Una carta abierta plantea cinco pedidos al mandatario, entre ellos la cancelación definitiva de las concesiones del proyecto Loma Larga–Quimsacocha y acciones frente a la minería ilegal.

Leer más