Verónica Sarauz cuestiona actuación de las hijas de Fernando Villavicencio y habla de coordinación con Gobierno y Fiscalía

Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio, cuestionó la actuación de las hijas del excandidato presidencial dentro de las discusiones públicas alrededor del caso y afirmó que existe una coordinación entre parte de las víctimas, la Fiscalía y el Gobierno.





Sarauz sostuvo que esta situación se produce en medio del proceso hacia las elecciones seccionales y señaló que, a su criterio, estos comicios tienen un peso importante para el Gobierno y la oposición.





También se refirió directamente a las hijas de Villavicencio y afirmó que no le sorprende que ahora estén “subidas en la ola del Gobierno”. Añadió que Fernando Villavicencio, a su criterio, no habría estado de acuerdo con lo que está ocurriendo.





Sarauz aseguró además que la relación entre Villavicencio y Daniel Noboa “nunca fue cordial” y mencionó que existen grabaciones en las que el presidente se habría expresado negativamente sobre él.





Finalmente, señaló que las hijas de Villavicencio “tendrán que responder tarde o temprano” y cerró diciendo que “la vida siempre se encarga de poner a todos en su debido lugar”.





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