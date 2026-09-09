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Eliana Correa cuestiona contrato por USD 240,2 millones adjudicado a Dedalus

La asambleísta Eliana Correa cuestionó la adjudicación de un contrato por USD 240,2 millones para la implementación y operación de una plataforma nacional de información y atención digital en salud.

Redacción de Ecuadorinmediato
Cnt

La asambleísta Eliana Correa cuestionó la adjudicación de un contrato por USD 240,2 millones para la implementación y operación de una plataforma nacional de información y atención digital en salud.

Correa indicó que el proceso tomó alrededor de 10 días y fue adjudicado a Dedalus.

También cuestionó que la empresa conste como cerrada y acompañó su publicación con información del proceso de contratación pública.

La legisladora añadió que persisten problemas de abastecimiento de medicamentos, pagos a prestadores de salud y dificultades que afectan a pacientes renales.

“Los recursos públicos no son un cheque en blanco”, escribió Correa.

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