Luisa González denuncia nueva notificación de Fiscalía en investigación previa

Luisa González informó que recibió una nueva notificación de la Fiscalía General del Estado dentro de una investigación previa por el presunto delito de omisión de denuncia en razón de la profesión, cargo u oficio.





El documento, fechado el 8 de septiembre de 2026, dispone agregar al expediente informes presentados por agentes investigadores de la Policía Judicial para que sean considerados dentro del proceso.





González cuestionó la notificación y afirmó que enfrenta “acoso y persecución”. Añadió que no dará marcha atrás y que continuará con su actividad política.





“Darnos por vencidos no es opción”, escribió, al recordar su consigna “Ecuador vencerá” y añadir “Manabí vencerá”.





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