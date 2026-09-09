Volver a la portada
Actualidad

Luisa González denuncia nueva notificación de Fiscalía en investigación previa

La excandidata presidencial cuestionó el proceso y afirmó que existe “acoso y persecución”.

Redacción de Ecuadorinmediato
Luisa González

Luisa González informó que recibió una nueva notificación de la Fiscalía General del Estado dentro de una investigación previa por el presunto delito de omisión de denuncia en razón de la profesión, cargo u oficio.


El documento, fechado el 8 de septiembre de 2026, dispone agregar al expediente informes presentados por agentes investigadores de la Policía Judicial para que sean considerados dentro del proceso.


González cuestionó la notificación y afirmó que enfrenta “acoso y persecución”. Añadió que no dará marcha atrás y que continuará con su actividad política.


“Darnos por vencidos no es opción”, escribió, al recordar su consigna “Ecuador vencerá” y añadir “Manabí vencerá”.


EN

Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Noboa anuncia adjudicación del nuevo Hospital de CayambeActualidad
11 sep 2026

Noboa anuncia adjudicación del nuevo Hospital de Cayambe

El presidente Daniel Noboa informó que fue adjudicada la construcción del nuevo Hospital de Cayambe, luego de más de seis años de anuncios sobre el proyecto.

Leer más
Defensa de Aquiles Alvarez advierte que podría perder por segunda vez fecha para operación de vesículaActualidad
11 sep 2026

Defensa de Aquiles Alvarez advierte que podría perder por segunda vez fecha para operación de vesícula

Julio César Cueva cuestionó la demora en la integración de la sala que debe conocer un hábeas corpus presentado para coordinar la cirugía del alcalde de Guayaquil, prevista para el 15 de septiembre.

Leer más
Organizaciones de Cuenca exigen al presidente Noboa cancelar concesiones mineras en zonas de recarga hídrica deActualidad
11 sep 2026

Organizaciones de Cuenca exigen al presidente Noboa cancelar concesiones mineras en zonas de recarga hídrica de

Una carta abierta plantea cinco pedidos al mandatario, entre ellos la cancelación definitiva de las concesiones del proyecto Loma Larga–Quimsacocha y acciones frente a la minería ilegal.

Leer más