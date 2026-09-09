Migrantes expulsados de Estados Unidos serán trasladados a Ecuador





Un grupo de migrantes expulsados de Estados Unidos será trasladado a Ecuador, de acuerdo con un anuncio difundido este 8 de septiembre por Markwayne Mullin en su cuenta de X.





En la publicación, acompañada de fotografías de varias personas antes de abordar un avión, Mullin escribió “Siguiente parada Ecuador”. Sin embargo, no detalló el número de migrantes, sus nacionalidades ni cuándo llegarán al país.





Tampoco se ha informado, con la información disponible, cuál será el procedimiento que se aplicará una vez que estas personas ingresen a Ecuador.





El traslado se conoce después de que, en noviembre de 2025, Ecuador y Estados Unidos acordaran un mecanismo de tercer país seguro para recibir a personas solicitantes de asilo mientras se resuelven sus procesos.



