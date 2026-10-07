Veeduría pide anular el concurso para Fiscal General por presuntas irregularidades

Guido Egas, coordinador de la veeduría del concurso para Fiscal General del Estado, solicitó este 7 de octubre al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) anular el proceso por presuntas irregularidades durante la fase de impugnación ciudadana.





En el oficio, recibido por la Secretaría General del organismo, la veeduría comunicó que retira su aval a las actuaciones de la Comisión Ciudadana de Selección y pidió la nulidad del concurso con base en su reglamento y las facultades del CPCCS.





Los veedores también denunciaron que no fueron convocados a las sesiones donde se resolvieron las impugnaciones, por lo que no pudieron conocer los parámetros y la metodología utilizados. En otras comunicaciones solicitaron ser recibidos por el Pleno y el cese de los comisionados, al sostener que su período de gestión concluyó.





Como antecedente, la Comisión aprobó el 6 de octubre los informes de las impugnaciones, tras las audiencias realizadas entre el 14 de septiembre y el 1 de octubre. De los 26 aspirantes, 21 quedaron fuera, entre ellos las juezas Daniella Camacho e Inés Maritza Romero y el exjuez Walter Macías.





Los cinco postulantes que continúan son Carlos Alarcón, Andrea Cazar, Patricio Haro, Juan Guaño y Mario Fonseca. La impugnación contra Alarcón fue archivada porque el ciudadano que la presentó no acudió a la audiencia. Los aspirantes descalificados pueden apelar ante el Pleno del CPCCS antes de que el concurso avance a la prueba escrita



