El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (ERFEN) reportó que el evento está activo y que el acoplamiento entre el océano y la atmósfera está establecido, por lo que podría intensificarse. El resumen técnico fue publicado el 19 de noviembre.





El informe prevé lluvias muy fuertes, tormentas y crecidas en sectores del Litoral entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre. También advierte que la coincidencia de lluvias, pleamares y mar elevado aumentaría el riesgo de inundaciones y dificultades de drenaje.





Según el documento, entre el 1 y el 18 de noviembre se registraron 526 eventos asociados a lluvias por encima de lo normal en varias localidades del Litoral y Galápagos, con 32.798 personas impactadas, de acuerdo con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.





El reporte señala una amplia reserva de calor en el océano y un aumento del nivel del mar de hasta 53 centímetros en Galápagos y 50 centímetros frente al continente. También advierte posibles cambios en la distribución de peces y menor productividad en el mar, por lo que recomienda a las faenas pesqueras seguir las indicaciones del Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca y los avisos marítimos.





El ERFEN recomienda a las autoridades reforzar la prevención y a la ciudadanía atender los avisos oficiales y adoptar medidas de autoprotección. El documento también identifica periodos de aguaje entre el 25 y el 28 de noviembre, del 8 al 11 de diciembre y del 23 al 26 de diciembre.