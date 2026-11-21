El Pleno del Consejo de la Judicatura inició el concurso público para seleccionar y designar a 17 jueces titulares de la Corte Nacional de Justicia. La decisión se adoptó el 19 de noviembre de 2026, durante una sesión extraordinaria.





El proceso cubrirá 11 vacantes y seis puestos correspondientes a la renovación parcial de la Corte prevista para 2027. Los seleccionados integrarán las salas especializadas del máximo órgano de justicia ordinaria del país.





La postulación se realizará mediante la plataforma institucional SITHFJU. Entre los requisitos consta acreditar al menos diez años de ejercicio profesional, judicatura o docencia jurídica, con notoria probidad.





Los aspirantes deberán superar las etapas de verificación de requisitos, méritos, examen de confianza, evaluación psicológica, impugnación ciudadana y control social, oposición y audiencia pública.





La Judicatura también aprobó la metodología para la fase de oposición. Esta incluirá una prueba teórica sobre 20 puntos y una práctica sobre 30, destinadas a evaluar conocimientos y capacidades jurídicas según la especialidad de la sala a la que postulen.





Además, el Pleno aprobó un instructivo que regula la conformación y las funciones de los equipos técnicos, el Tribunal de Reconsideración, el Comité de Expertos y las comisiones que intervendrán en el concurso. El documento establece requisitos y mecanismos para garantizar su imparcialidad y evitar conflictos de intereses.