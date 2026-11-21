Petroecuador informó que alcanzó 200 mecheros apagados y desmantelados dentro de su plan de eliminación progresiva en Sucumbíos y Orellana. La estatal identificó 424 estructuras en ambas provincias y mantiene como objetivo retirar las 224 restantes hasta 2030.





El último apagado se realizó en la plataforma Shushufindi T-62B, en Sucumbíos. Con esta intervención, la empresa completó los 30 mecheros previstos para 2026, según un comunicado del 19 de noviembre.





El gerente general, Sebastián Maag Pardo, afirmó que la eliminación de esas 30 estructuras permitirá evitar la emisión de más de 280.000 toneladas de dióxido de carbono al año. También señaló que el gas asociado que antes se quemaba será destinado a generar más de 15 megavatios, incrementar la producción de gas licuado de petróleo y sustituir el uso de diésel en las operaciones.





Petroecuador explicó que eliminar cada mechero requiere procesos técnicos, ambientales y operativos que pueden durar entre 12 y 36 meses, dependiendo de las condiciones geográficas, logísticas y de infraestructura de cada instalación.





La estatal añadió que realiza monitoreos para evaluar la recuperación de los ecosistemas y verificar el cumplimiento de la normativa ambiental. El retiro de los mecheros restantes estará acompañado, según su planificación, del fortalecimiento de la infraestructura para aprovechar el gas asociado.