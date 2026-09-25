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UNP alerta sobre trabas de acceso a información y riesgos para periodistas en Ecuador

La Unión Nacional de Periodistas del Ecuador pidió a las instituciones públicas garantizar el acceso a la información, respetar la libertad de expresión y reforzar la protección de los comunicadores frente a amenazas y agresiones.

Redacción de Ecuadorinmediato
Periodismo

La Unión Nacional de Periodistas del Ecuador (UNP) emitió una resolución tras el encuentro nacional de presidentes de sus núcleos provinciales, realizado en Quito, en el que analizaron temas relacionados con inteligencia artificial, periodismo, liderazgo gremial, cobertura electoral, acceso a la información y condiciones laborales de los comunicadores.


El gremio señaló que en Pichincha y otras provincias existen dificultades para acceder a información pública. Indicó que autoridades del Gobierno central, gobernaciones, municipios y juntas parroquiales no siempre responden a los pedidos de información y cuestionó la falta de ruedas de prensa periódicas.


La UNP sostuvo que estas prácticas pueden vulnerar la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y pidió a las instituciones estatales cumplir con sus obligaciones de entregar información a periodistas y ciudadanos.


La organización también advirtió sobre los riesgos que enfrentan los comunicadores por amenazas de grupos irregulares. Señaló que existen periodistas que han sido asesinados o que han tenido que abandonar sus lugares de residencia para protegerse junto con sus familias.


Ante esta situación, la UNP pidió garantizar el libre acceso a la información pública, proteger a los comunicadores expuestos a riesgos permanentes y poner en vigencia una política de comunicación pública que, a su criterio, actualmente es débil o inexistente.


El gremio además expresó su respaldo al núcleo de la UNP de Manta en su defensa de la playa Murciélago y exhortó a las autoridades ambientales a evitar su cerramiento por considerar que se trata de un recurso natural del país.


Finalmente, hizo un llamado a los periodistas a mantenerse unidos alrededor de sus organizaciones gremiales y a fortalecer a la UNP como espacio de defensa de la libertad de expresión y protección de sus afiliados.


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