Ecuador suscribe declaración de Escudo de las Américas para fortalecer cooperación regional contra el crimen organizado

Ecuador suscribió el 22 de septiembre de 2026 una declaración conjunta en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas, orientada a fortalecer la cooperación regional frente al crimen organizado transnacional.





La iniciativa se estructura sobre tres pilares: economía, seguridad y coordinación multilateral. Entre las acciones previstas constan un mayor intercambio de inteligencia, acceso a tecnologías y capacidades de seguridad, formación de personal e intercambio de buenas prácticas entre los países participantes.





En materia económica, la declaración contempla fortalecer la cooperación, explorar mecanismos de control de inversiones, proteger las cadenas de suministro de minerales críticos y promover regulaciones para proveedores de confianza en infraestructura digital. También plantea profundizar la coordinación sobre inversiones y posiciones comunes en espacios regionales y multilaterales.





En seguridad, los gobiernos identifican a las organizaciones narcoterroristas transnacionales como una amenaza compartida y anuncian como primera acción conjunta medidas contra 24 grupos. Entre ellos constan Los Lobos, Los Choneros y Los Tiguerones, estructuras que operan en Ecuador.





Las medidas previstas incluyen congelamiento de activos, restricciones migratorias y de visado para integrantes, asociados y simpatizantes de estas organizaciones, además de responsabilidad penal para quienes proporcionen deliberadamente apoyo material o logístico. Su aplicación estará sujeta a las obligaciones legales nacionales e internacionales de cada Estado.





La lista también incluye a la Mara Salvatrucha (MS-13), Tren de Aragua, Cárteles Unidos, Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana, Cártel del Noreste, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, Barrio 18, Cártel de los Soles, Clan del Golfo, Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, ELN, Sendero Luminoso y grupos disidentes de las FARC, entre otras organizaciones.





Otro de los puntos acordados es impulsar una solicitud formal ante el presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para convocar una reunión de consulta que analice el establecimiento de un Órgano de Consulta bajo los artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como Tratado de Río.





Una vez convocada esa instancia, los países plantean participar a nivel ministerial para considerar una resolución que promueva y facilite acciones colectivas contra las organizaciones incluidas en la declaración.





Para Ecuador, el acuerdo incorpora a Los Lobos, Los Choneros y Los Tiguerones dentro del grupo de 24 organizaciones sobre las que los países participantes anunciaron su intención de coordinar sanciones, acciones financieras y otras medidas de cooperación en materia de seguridad.



