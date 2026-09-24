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Incendio forestal en el cerro Casitagua fue liquidado tras afectar 525 hectáreas

El Municipio de Quito informó que el incendio forestal en el cerro Casitagua fue liquidado. El fuego afectó 525 hectáreas y dejó daños en flora y fauna del sector.

Redacción de Ecuadorinmediato
Bomberos de Quito

El Municipio de Quito informó este 24 de septiembre que el incendio forestal registrado en Pomasqui-Casitagua fue liquidado.


De acuerdo con el reporte municipal, el fuego afectó 525 hectáreas y dejó daños en especies de flora como acacias, tuna, pencos, chilcas, guachamama, chimbalo y eucaliptos.


También se reportó afectación a fauna del sector, entre ella mosquero cardenal, colibrí, gorrión, conejo andino, guagsa, gallinazos, águila rojinegra, venado y oso andino.


El Municipio recordó que, aunque el incendio fue controlado, los daños ambientales permanecen y llamó a prevenir quemas agrícolas, fogatas y quema de basura que puedan provocar nuevos incendios forestales.


El incendio forestal en el cerro Casitagua comenzó el 17 de septiembre y durante los días siguientes presentó reactivaciones que obligaron a mantener las labores de combate, control y enfriamiento en la zona.


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