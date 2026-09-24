Incendio forestal en el cerro Casitagua fue liquidado tras afectar 525 hectáreas

El Municipio de Quito informó este 24 de septiembre que el incendio forestal registrado en Pomasqui-Casitagua fue liquidado.





De acuerdo con el reporte municipal, el fuego afectó 525 hectáreas y dejó daños en especies de flora como acacias, tuna, pencos, chilcas, guachamama, chimbalo y eucaliptos.





También se reportó afectación a fauna del sector, entre ella mosquero cardenal, colibrí, gorrión, conejo andino, guagsa, gallinazos, águila rojinegra, venado y oso andino.





El Municipio recordó que, aunque el incendio fue controlado, los daños ambientales permanecen y llamó a prevenir quemas agrícolas, fogatas y quema de basura que puedan provocar nuevos incendios forestales.





El incendio forestal en el cerro Casitagua comenzó el 17 de septiembre y durante los días siguientes presentó reactivaciones que obligaron a mantener las labores de combate, control y enfriamiento en la zona.



