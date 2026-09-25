Juan Carlos Blum evita garantizar que no habrá apagones: “Vamos a manejarlo de la mejor manera”

El ministro de Energía, Juan Carlos Blum, evitó garantizar que Ecuador no tendrá apagones ante el estiaje, la falta de lluvias, la reducción de oferta energética desde Colombia y el déficit de generación térmica.





“Nadie puede garantizar cómo viene el fenómeno del Niño, su dureza ni cómo se va a comportar el clima”, respondió al ser consultado sobre si podía asegurar que no habrá apagones. Ante una segunda pregunta sobre si se descartaban cortes, contestó: “Vamos a manejarlo de la mejor manera”.

Blum señaló que Colombia lleva más de 15 días sin ofertar energía a Ecuador y que, ante ese escenario, el Gobierno busca manejar la demanda interna mediante desconexiones programadas a grandes consumidores.





Desde el lunes 28 de septiembre, las industrias de medio voltaje con mayor consumo se sumarán al plan de ahorro energético. En esta categoría existen alrededor de 9.000 empresas o clientes, aunque no todos corresponden al sector industrial, por lo que se seleccionará a quienes registren los mayores consumos.





La medida se aplicará inicialmente un día a la semana. El ministro explicó que la mayoría de estos clientes están ubicados en la Sierra, mientras que más del 90 % de las industrias de alto voltaje actualmente incluidas en el esquema se encuentran en la Costa.





Blum también confirmó que las desconexiones industriales podrían extenderse más allá del 15 de diciembre o aplicarse durante más de un día a la semana. “Por supuesto que no se descarta. Día a día tenemos que evaluar la situación porque ninguna de las variables es estable”, afirmó.





Sobre la generación disponible, indicó que se incorporaron 200 megavatios adicionales al Sistema Nacional Interconectado mediante barcazas. Actualmente existen tres contratadas y una cuarta está prevista para finales de año.





Además, calculó que existe un déficit de entre 1.000 y 1.200 megavatios correspondientes a proyectos térmicos que no se han logrado contratar durante este año.





Blum también pidió reducir actividades de alto consumo durante la noche. “No es el tiempo de partidos de indoor en la noche, no es el tiempo de jugar tenis y dos personas prenden todo un estadio, no es el momento de los conciertos o de los espectáculos”, afirmó. También llamó a utilizar de forma más eficiente equipos como el aire acondicionado.





Por ahora, las desconexiones no incluyen a hogares ni comercios. El ministro anunció que Arconel trabaja en incentivos que podrían contemplar descuentos de alrededor del 10 % en las planillas de quienes disminuyan su consumo.