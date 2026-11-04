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UNE, pacientes renales y jubilados presentan acción contra el financiamiento del Presupuesto 2027

La demanda pide a la Corte Constitucional revisar los artículos 1 y 2 relacionados con el uso de ingresos no permanentes para financiar salud, educación y justicia del Decreto 527.

Redacción de Ecuadorinmediato
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La Unión Nacional de Educadores (UNE), el Frente de Pacientes Renales y el Frente de Jubilados presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Andrés Quishpe, presidente de la UNE, explicó que la demanda se dirige contra los artículos 1 y 2 de una disposición relacionada con el financiamiento del Presupuesto General del Estado de 2027 en el Decreto Ejecutivo 527.


Quishpe dijo que buscan que la Corte analice los argumentos del Gobierno para financiar gastos de salud, educación y justicia con ingresos no permanentes, como petróleo, deuda externa y venta de activos. También cuestionó que se recurra a esos recursos pese a que, según afirmó, existen ingresos permanentes por impuestos. Mencionó cifras del IVA que atribuyó a datos del Servicio de Rentas Internas y preguntó qué ocurriría si el precio del petróleo cae o si se venden activos como el campo Sacha.


Kevin Valdez, representante del Frente de Pacientes Renales, cuestionó la falta de acceso a diálisis, medicinas para trasplantes y diagnósticos tempranos. Afirmó que más de 5.000 integrantes del frente han fallecido durante los últimos años; la cifra corresponde a su declaración.


Valdez pidió a la Corte Constitucional que analice la acción y llamó a la ciudadanía a sumarse a las movilizaciones del 7 de noviembre. El Frente de Pacientes Renales exige acceso continuo a tratamientos, diálisis y medicinas especializadas.

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