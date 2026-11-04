CPCCS aprueba reglamento para designar al nuevo procurador general del Estado

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó el reglamento para designar al titular de la Procuraduría General del Estado (PGE). El procedimiento se realizará a partir de una terna enviada por el presidente de la República y tendrá fases de verificación, impugnación ciudadana, presentación de planes de trabajo y designación.





El Ejecutivo deberá remitir la terna en un plazo de diez días desde que el CPCCS la solicite. Una Comisión Técnica de Selección verificará que los postulantes cumplan los requisitos legales y no tengan prohibiciones o inhabilidades.





Después de la publicación de la convocatoria, la ciudadanía tendrá cinco días para presentar impugnaciones fundamentadas. Las que sean admitidas se sustentarán en audiencias públicas. Quienes superen esa etapa expondrán sus planes de trabajo ante el Pleno del Consejo.





El CPCCS designará al nuevo procurador mediante una resolución motivada, con base en criterios de especialidad y méritos. La resolución se remitirá a la Asamblea Nacional para la posesión de la autoridad.