Cristian Benavides defiende reforma al COOTAD que prevé la remoción de alcaldes tras 90 días de ausencia

La Comisión de Gobiernos Autónomos aprobó, durante el feriado, el informe para segundo debate de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD). El documento incluye una disposición para que, si un alcalde abandona el cargo durante 90 días, el concejo municipal disponga su desvinculación.





Cristian Benavides, presidente de la comisión, defendió la propuesta y afirmó que regirá para casos futuros, sin aplicación retroactiva. Negó que esté dirigida a los alcaldes de Guayaquil o Cuenca y sostuvo que busca evitar que las autoridades locales abandonen sus funciones o gobiernen desde otros países durante periodos prolongados.





El legislador Xavier Lasso cuestionó que el oficialismo incorporara a última hora un apartado sobre el cese de autoridades locales después de 90 días de ausencia. Afirmó que la disposición tiene como objetivo destituir a los alcaldes de Guayaquil y Cuenca. También dijo que su despacho envió observaciones al proyecto el 19 y el 23 de octubre, pero que no fueron consideradas.





Benavides añadió que las reformas incluyen otros cambios relacionados con obra pública, seguridad, desarrollo económico y vialidad, además de una jornada de 40 horas semanales para los concejales.