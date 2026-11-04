COE anuncia bono para las personas que han perdido sus viviendas por lluvias e inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional anunció la implementación de un bono para reparar viviendas afectadas por las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. El apoyo podrá alcanzar un máximo de dos salarios básicos unificados, equivalentes a USD 964, y contará inicialmente con alrededor de USD 8,5 millones.





El monto dependerá de una evaluación de los daños, las condiciones de vulnerabilidad y las características de cada vivienda. El Ministerio de Infraestructura y Transporte deberá emitir la normativa para aplicar el bono; hasta el anuncio del COE, los requisitos y el procedimiento para solicitarlo aún no estaban definidos.





El COE también dispuso que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) presente, en un plazo de 48 horas, un inventario de los bienes disponibles en sus bodegas. La medida busca coordinar la entrega gratuita de artículos que puedan destinarse a la atención de los damnificados, como electrodomésticos, enseres del hogar, ropa y calzado.





Este bono de reparación es distinto del Bono de Contingencia que ya reciben algunas familias afectadas por emergencias. Para los eventos registrados en octubre de 2026, ese aporte único equivale a USD 303,99 por beneficiario.



