Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), afirmó que docentes de Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Guayas, Sucumbíos, Morona Santiago, Carchi y Santo Domingo habrían recibido presiones para participar en actividades de control electoral, hacer campaña y entregar contribuciones económicas a favor de candidatos locales de ADN.





Según Quishpe, las cuotas exigidas serían de USD 25 en adelante. Aseguró que, en Sucumbíos, profesores que se negaron a pagar habrían recibido al día siguiente la notificación de terminación de sus contratos. También sostuvo que docentes habrían sido presionados para publicar su apoyo a candidatos en redes sociales y asistir a concentraciones políticas.





El presidente de la UNE dijo que entregará al Consejo Nacional Electoral (CNE) evidencias, entre ellas videos de candidatos dentro de planteles educativos. Añadió que los audios sobre las presuntas exigencias de “vacunas” por parte de autoridades educativas están en manos de la Fiscalía y no serán difundidos para preservar la cadena de custodia.





Quishpe pidió a la ministra de Educación, Gilda Alcívar, iniciar sumarios contra las autoridades señaladas y anunció que la UNE le entregará los nombres de los planteles, funcionarios y provincias involucrados. Advirtió que, si no se actúa con esa información, la organización cuestionará que el anuncio de investigar haya sido parte de la campaña electoral.



