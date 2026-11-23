Klever Saldarriaga, procurador de Jaime Estrada Bonilla, pidió a la presidenta de la Junta Provincial Electoral de Manabí y al Consejo Nacional Electoral (CNE) que se autorice la participación telemática del candidato en el debate por la Alcaldía de Manta. El encuentro está previsto para este lunes 23 de noviembre.





Estrada también difundió un mensaje en el que afirmó que solicitó intervenir por medios telemáticos y sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a escuchar sus propuestas para “recuperar Manta”.





El candidato permanece detenido en Panamá desde el 4 de noviembre, cuando fue aprehendido junto con su hijo en una operación coordinada entre Ecuador, Panamá, la DEA y la Interpol. La DEA lo acusa de presuntos delitos relacionados con narcotráfico y Estados Unidos solicitó su extradición. Por su parte, el equipo de campaña y el movimiento Sí Podemos rechazaron cualquier vinculación de Estrada y su hijo con organizaciones delictivas o el narcotráfico.





El presidente del CNE, José Cabrera, confirmó que la candidatura de Estrada está calificada y que su fotografía consta en las papeletas electorales. Sobre su situación, señaló que luego se analizará qué procede.