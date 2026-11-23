Las fuertes lluvias provocaron varias emergencias en Chimborazo, Los Ríos y Bolívar. El ECU 911 reportó cuatro personas fallecidas, dos heridas y el cierre de un tramo de la vía estatal E-491.





En el sector Shobol Llinllin, parroquia San Juan, en Chimborazo, el desbordamiento de un canal causó el colapso de un puente y dejó inicialmente a tres personas desaparecidas. Dos fueron localizadas y trasladadas a una casa de salud en Riobamba; horas después, la Policía halló sin vida a la tercera. El reporte actualizado registró dos personas heridas y una fallecida.





En Quevedo, provincia de Los Ríos, un deslizamiento en el sector El Desquite, recinto La Victoria, afectó una vivienda. Dos personas murieron. En Montalvo, el desbordamiento de un río afectó la vía E-491 en los tramos Montalvo-Balsapamba, sector Pisagua Alto, y Balsapamba-San Miguel, sector Chaupiaco. La carretera permanece cerrada al tránsito vehicular.





En el cantón Caluma, provincia de Bolívar, el desbordamiento de un río afectó una vivienda en el recinto El Triunfo, sector La Chorrera, y causó la muerte de una persona. El ECU 911 coordinó la atención con Gestión de Riesgos, la Policía Nacional y los cuerpos de bomberos de las localidades.