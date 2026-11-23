Luisa González afirmó que permanece incomunicada desde hace más de 30 días en el Centro de Privación de Libertad Femenino Chimborazo N.° 3, al que dice haber sido trasladada por orden del Gobierno. Señaló que no puede comunicarse con su familia, sus hijos, su madre ni sus abogados.





González sostuvo que sus abogados deben acudir al centro para coordinar acciones y que ninguno puede ingresar sin autorización de SNAI Quito. También afirmó que solicitó una conexión virtual privada con su defensa internacional, pero que solo le permitieron conectarse en un área pública.





En su pronunciamiento, señaló que desde el 28 de octubre se suspendió el acceso a las cabinas telefónicas para las internas del centro. Aseguró que esto dificulta la comunicación con familiares y abogados, así como la gestión de audiencias, boletas de libertad y atención médica.



