Una persona resultó herida por disparos en el norte de Quito

Un hombre de 56 años, de nacionalidad extranjera y médico de profesión, resultó herido por disparos en la intersección de las avenidas Mariscal Sucre y La Florida, en el norte de Quito. El hecho ocurrió alrededor de las 18:00 del lunes 2 de noviembre.





El parte policial del Distrito Eugenio Espejo registra dos heridas: una en la región auricular y otra en el tórax. La víctima fue trasladada a una casa de salud del centro de la capital, donde permanecía estable y bajo observación médica.





La Policía desplegó operativos para localizar a los responsables y coordinó acciones con unidades especializadas de investigación. Hasta la información disponible, no se reportaban detenidos.





Las circunstancias del ataque todavía no estaban determinadas. El parte policial registró la causa como “por determinar”; de manera preliminar, se mencionó un posible intento de robo.